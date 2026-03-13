메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

대구·경북 지지율도 뒤집혔다… 민주 29% vs 국힘 25%

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박효준 기자
수정 2026-03-13 01:06
입력 2026-03-13 01:06

전국 지지율 민주 43%, 국힘 17%
전 지역·전 연령서 민주당에 뒤져
李 국정운영 긍정 평가 67% 유지

6·3 지방선거가 80여일 남은 시점에서 국민의힘이 전통적으로 지지세를 받던 대구·경북(TK)에서도 더불어민주당에 정당 지지율이 오차 범위 내에서 뒤진다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9~11일 실시한 전국지표조사(NBS, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에 따르면 국민의힘 지지율은 2주 전과 동일한 17%, 민주당의 지지율은 2%포인트 하락한 43%였다.

국민의힘 지지율은 전 지역과 전 연령에서 민주당에 뒤지는 것으로 나타났다. 특히 보수 지지세가 강한 TK에서도 국민의힘의 지지율은 직전 조사에서 3%포인트 하락한 25%, 민주당의 지지율은 1%포인트 상승한 29%로 기록됐다. 국민의힘 지지율은 서울에서는 17%, 부산·울산·경남에서는 21%로 하락세를 기록했다. 두 조사 지역 모두 직전에 비해 2%포인트 하락했다. 민주당 지지율은 서울에서 37%, 부산·울산·경남에서 40%로 조사됐다.

이날 김용태 국민의힘 의원은 기자들과 만나 “매우 높은 국민의 기대치에 비해 국민의힘의 변화가 호소력이 없다”며 “17% 지지율이라는 비상상황을 바꿔 나가려면 장동혁 대표의 입에서 매일 국민들이 놀랄 만한 변화와 메시지가 나와야 된다”고 말했다.

한편 같은 조사에서 이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 응답자는 67%로 집계됐다. 이는 대통령 취임 이후 해당 조사에서 가장 높은 지지율을 보인 직전 조사와 같은 수치다.

박효준 기자
2026-03-13 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기