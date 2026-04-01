약물 운전 혐의 타이거 우즈, 활동 중단 선언…약물 사용은 무죄 주장

이미지 확대 교통사고를 내고 경찰에 체포된 뒤 찍은 타이거 우즈의 머그샷.

이미지 확대 PGA투어 대회장 갤러리들이 타이거 우즈의 머그샷이 그려진 티셔츠를 입고 포즈를 취했다.

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약물 운전 혐의(DUI·Driving Under the Influence)로 체포된 뒤 보석으로 풀려난 ‘골프황제’ 타이거 우즈(50)가 무죄를 주장하며 향후 활동을 중단하고 치료에 집중하겠다고 밝혔다.우즈는 1일(한국시간) 소셜미디어를 통해 “상황의 심각성을 잘 알고 있다”며 “치료받고 건강 회복에 집중하기 위해 당분간 물러나겠다”고 했다.이어 “더 건강하고, 강해진 모습으로 돌아오기 위해 충분한 시간을 보낼 것”이라며 “이 기간 나와 내 가족, 사랑하는 이들의 사생활을 존중해주길 바란다”고 덧붙였다.우즈는 법원에 약물 운전 혐의에 무죄를 주장하면서 배심원 재판을 요청했다.우즈는 3월 28일 자택 인근인 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로를 주행하던 중 소형 트레일러를 연결한 픽업트럭을 추월하려다 충돌했고, 그 충격으로 차량이 전복되는 교통사고를 냈다.그는 현장에서 음주측정기 검사에 응해 음성 반응이 나왔으나 소변 검사를 거부해 체포된 뒤 주 법에 따라 구금됐다가 보석금을 내고 풀려났다.마틴 카운티 보안관실이 31일 공개한 보고서에 따르면, 당국은 사고 당시 현장에서 통증 치료에 사용되는 오피오이드 계열 흰색 알약 2개를 발견했다.오피오이드는 마약성 진통제 범주에 속하며, ‘좀비 마약’ 펜타닐 역시 오피오이드 계열이다.우즈는 2017년 5월에도 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포된 바 있다.당시에도 우즈는 자택 인근 도로에서 자동차를 세운 채 잠이 들었고, 검사 결과 오피오이드 계열을 포함한 약물이 검출돼 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등 처벌을 받았다.권훈 기자