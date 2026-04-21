[포토] “너무 잘못된 행동” 원태인, ‘욕설 논란’ 사과

1 / 4 이미지 확대 21일 오후 대구 삼성라이온즈 파크에서 삼성 라이온즈 투수 원태인이 지난 19일 열린 LG 트윈스와의 경기에서 자신이 격한 감정을 표출한 것과 관련해 사과의 뜻을 밝히고 있다. 2026.4.21

연합뉴스

이미지 확대 21일 오후 대구 삼성라이온즈 파크에서 삼성 라이온즈 투수 원태인이 지난 19일 열린 LG 트윈스와의 경기에서 자신이 격한 감정을 표출한 것과 관련해 사과의 뜻을 밝힌 뒤 자리를 떠나고 있다. 2026.4.21

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이미지 확대 21일 오후 대구 삼성라이온즈 파크에서 삼성 라이온즈 투수 원태인이 지난 19일 열린 LG 트윈스와의 경기에서 자신이 격한 감정을 표출한 것과 관련해 사과의 뜻을 밝히고 있다. 2026.4.21

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이미지 확대 21일 오후 대구 삼성라이온즈 파크에서 삼성 라이온즈 투수 원태인이 지난 19일 열린 LG 트윈스와의 경기에서 자신이 격한 감정을 표출한 것과 관련해 사과의 뜻을 밝히고 있다. 2026.4.21

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욕설 논란에 휩싸인 프로야구 삼성 라이온즈 토종 에이스 원태인이 자신의 행동에 대해 사과했다.원태인은 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 취재진과 만나 “지난 19일 경기장에서 보인 행동은 너무나도 잘못된 행동이라고 생각한다. 야구 없는 월요일, 그리고 오늘까지도 많은 분께 심려를 끼친 것 같아 정말 죄송하다”며 “앞으로는 그런 행동을 보이지 않도록 더 성숙한 선수, 또 선수이기 전에 사람이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.그는 이날 SSG 랜더스와의 홈 경기에 앞서 지난 19일 LG 트윈스전에서 불거진 욕설 논란 관련 입장을 표명했다.원태인은 지난 19일 경기에서 0-3으로 뒤진 4회초 1사 2, 3루에서 이영빈을 2루 땅볼로 유도한 이후 2루수 류지혁을 향해 인상을 쓰며 불만을 표시했다.이 장면을 본 일부 팬은 원태인이 선배인 류지혁의 송구 선택에 불만을 품고 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.2루수 류지혁은 1루로 던져 타자 주자 이영빈을 잡는 과정에서 3루 주자 천성호가 홈으로 들어와 추가 실점이 발생했기 때문이다.하지만 팀 동료 강민호가 소셜미디어를 통해 욕설의 대상이 당시 3루 베이스에서 주루 플레이 지시를 했던 정수성 LG 작전 코치라고 하면서 논란이 커졌다.이에 대해 원태인은 자기 자신에게 한 행동이라고 해명했다.그는 “부상 복귀 후 너무나도 잘하고 싶은 마음이 컸다. 팀에 보탬이 되고자 하는 마음이 컸다”면서 “그날 경기가 잘 풀리지 않았고, 제가 너무 예민해져 있던 상황이어서 그런 행동이 나왔던 것 같다. 그 행동은 야구장에서 어떠한 상황에서라도 나와선 안 될 행동이라고 생각한다. 며칠 되지 않은 시간이지만 수없이 후회하고 반성했다”고 밝혔다.원태인은 전날 정 코치에게 따로 사과 전화를 했다.그는 “정수성 코치님께 어제 직접 사과 전화를 드렸다. 절대 오해가 없었으면 좋겠다고 말씀을 드렸다”며 “코치님께 ‘제가 예민해져 있어서 그런 언행이 나왔던 것 같다. 그런 제스처들이 코치님에게 한 것처럼 비칠 수도 있다고 생각한다. 제가 그 영상을 반성하는 의미로 많이 돌려봤다. 저였어도 충분히 코치님께서 기분이 나쁘셨을 수도 있다고 생각하고 인정한다’고 말씀을 드렸다. 코치님께서 감사하게도 ‘야구장 안에서 이기려고 하다 보면 어떤 행동이든 어떤 상황이든 다 나올 수 있다’고 말씀해 주셨다”고 설명했다.19일 경기 이후 원태인은 LG 외야수 박해민과 만나 그날 언행에 대해 대화를 나눴다.그는 “제가 사과하러 갔다는 얘기가 많았는데 절대 아니다”라며 “(박)해민이 형이 저를 너무나도 잘 알기에 그런 행동을 보일 선수가 아니라고 생각해서 어떤 상황인지 물었고, ‘저도 그 순간 평정심을 잃고 정말 제 자신에게 너무 화가 나서 그런 행동을 했다, 오해하지 않아 주셨으면 좋겠다’고 답했다”고 전했다.온라인뉴스부