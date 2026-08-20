“이번엔 금메달 40~45개 목표… 홈팀 日보다 좋은 성과 낼 것”

아이치·나고야 아시안게임 출격

선전 다짐한 1052명 한국 선수단

이미지 확대 수영 국가대표 황선우(왼쪽)와 김우민.

진천 뉴스1

세줄 요약 금메달 40~45개 목표 제시

종합 3위 수성, 2위 탈환 의지

선수단 공개 훈련과 결단식 예정

2026-08-21 B6면

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2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 선수단이 금메달 40~45개로 종합 순위 3위를 지키는 것을 목표로 제시하며 선전을 다짐했다. 내심 일본과 격차를 좁히는 것을 넘어 2위 탈환을 노리겠다는 각오다.대한체육회는 아시안게임 개막을 30일 앞둔 20일 충북 진천군 국가대표선수촌에서 D-30 미디어데이를 열어 대회 목표와 준비 상황을 전했다. 이번 대회는 9월 19일부터 10월 4일까지 16일간 아이치현의 현청 소재지인 나고야와 주변 일대에서 펼쳐진다. 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 41개 종목에 선수 792명을 비롯해 1052명으로 선수단을 꾸렸다.한국은 2014년 인천 대회에서 종합 2위에 오른 것을 끝으로 두 대회 연속 일본에 밀려 3위에 그쳤다. 이번에는 특히 일본에서 대회가 열리는 만큼 현실적으로 3위를 목표로 잡았지만 유승민 대한체육회장의 생각은 달라 보였다. 그는 “목표는 항상 높게 잡아야 한다고 생각한다”면서 “일본에서 열리는 아시안게임이다 보니 각오가 남다르다”고 밝혔다. 이상현 선수단장도 “항저우 때도 전체 메달 수는 일본보다 많았다”면서 “기대 이상의 좋은 성과가 나올 수도 있다고 생각한다”고 강조했다.선수들은 저마다 금메달을 다짐하며 당찬 출사표를 던졌다. 재일교포 출신 유도 선수 허미미는 “일본에서 하니까 긴장도 되고 부담도 있지만 응원해주는 분이 많아서 힘이 난다”면서 “금메달 딸 수 있게 열심히 하겠다. 기대해달라”고 당부했다. 아시안게임 3연패에 도전하는 근대5종 간판스타 전웅태는 “일본 하늘 가장 높은 곳에 태극기를 꽂고 오겠다”고 다짐했다. 2연패에 도전하는 역도 박혜정도 “최선을 다해 꼭 메달을 따서 돌아오겠다”고 말했다.기자간담회 이후 공개 훈련을 실시한 수영과 유도, 레슬링 종목 선수들은 구슬땀을 흘리며 실전을 방불케 하는 모습을 보여줬다. 대한민국 선수단은 9월 3일 결단식을 치른 뒤 2주 뒤인 17일 나고야로 향해 열전을 펼친다.진천 류재민 기자