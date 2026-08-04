스포츠 [포토] ‘시원한 열정’ 아티스틱 스위밍 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/08/04/20260804800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-04 16:15 입력 2026-08-04 16:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 중립 선수단이 3일(현지시간) 파리 북동부 교외 생드니의 올림픽수영센터에서 열린 LEN 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 그리스 대표팀이 3일(현지시간) 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 중립 선수단(Team Neutral Athletes)이 3일(현지시간) 파리 인근 생드니에서 열린 유럽 수영선수권대회 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 프랑스가 3일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 유럽 수영선수권대회 아티스틱 스위밍 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 중립 선수단이 3일(현지시간) 파리 북동부 교외 생드니의 올림픽수영센터에서 열린 LEN 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 그리스 대표팀이 3일(현지시간) 파리 북동부 교외 생드니의 올림픽 수영센터에서 열린 LEN 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 스페인 대표팀이 3일(현지시간) 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. AP 연합뉴스 중립 선수단이 3일(현지시간) 파리 북동부 교외 생드니의 올림픽수영센터에서 열린 LEN 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 팀 프리 결승전에 출전해 멋진 연기를 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경기가 열린 장소는 어디인가? 올림픽수영센터 아쿠아틱센터