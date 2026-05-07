체육공단, 스포츠산업 창업 아이디어 공모전 개최

세줄 요약 스포츠산업 창업 아이디어 공모전 개최

업력 3년 이내 기업 대상, 투자유치 30억 이하

최종 5개 팀 선정, 상금과 본선 진출권 제공

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 7일 스포츠산업 혁신 주도 및 미래 일자리 창출 기반 마련을 위한 ‘2026 스포츠산업 창업 아이디어 공모전’을 개최한다고 밝혔다.올해의 케이(K)-스타트업 창업 경진 대회의 예선 리그로 진행되는 이번 공모전은 창의적인 스포츠산업 분야 아이디어를 보유한 창업 기업(업력 3년 이내) 중 통합 공고일 기준 누적 투자유치 금액이 30억 원 이하인 기업을 대상으로 진행된다.체육공단은 서류 평가를 통해 20개 팀을 선발해 고도화 멘토링과 발표 평가를 거쳐 최종 5개 팀을 선정할 예정이다. 최종 선정된 팀은 모두 1800만 원(최우수상 1팀 600만 원, 우수상 2팀 각 400만 원, 장려상 2팀 각 200만 원) 규모의 상금과 2026 올해의 케이(K)-스타트업 통합 본선 진출 추천권을 받을 수 있다.통합 본선을 통해 왕중왕전에 진출한 팀은 최대 5억 원의 상금 및 대통령상 등과 함께 대한민국 대표 스타트업으로 성장하기 위한 지원도 제공된다. 참가 희망 기업은 25일까지 누리집에서 온라인으로 신청하면 되며 공모전 관련 자세한 사항도 해당 누리집에서 확인할 수 있다.이제훈 전문기자