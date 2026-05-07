[길섶에서] 인사성

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2026-05-07 26면

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“너는 인사성이 밝아서 좋다.” 오래전 신입사원 때 한 선배가 건넨 말을 지금도 기억한다. 원래 인사를 잘하는 편이 아닌데, 입사 직후라 군기가 바짝 들어 그런 칭찬을 들은 것 같다.미국에 갔을 때 미국인들이 모르는 사람끼리 마주치면 서로 가볍게 인사하는 모습이 좋아 보였다. 그래서 귀국한 다음 엘리베이터 같은 곳에서 몇 번 모르는 사람에게 인사를 건넸는데, 나를 좀 이상한 사람으로 보는 것 같아서 다시 예전의 ‘입꾹닫’으로 돌아갔다.출세해서 고급 아파트로 이사 간 사람이 이런 얘기를 한다. “여기 사는 사람들은 남녀노소 할 것 없이 모르는 사람한테도 인사를 잘하더라.” 생활에 여유가 있으니 인사에 관대한 것일까, 아니면 인사를 잘하니 복이 굴러와 부자가 된 것일까. 물론 소득 수준만으로 인사성을 일반화하는 것은 위험할 수 있다. 부자가 아니더라도 인사를 잘하는 사람은 얼마든지 있다.아무튼 인사를 잘해서 손해 보는 것은 아니니 굳이 인사에 인색할 필요가 없는 것도 사실이다. 혹시 아나. 무심코 건넨 인사 한번으로 인생이 바뀔지.김상연 수석논설위원