PBA, 한양대 학생들 상대로 교육 나서

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한국 스포츠산업을 이끌 미래 인재들이 프로당구 현장에 방문해 뜻깊은 시간을 가졌다.지난 23일 한양대학교 스포츠산업과학부에 재학 중인 학생들이 서울 강남구 PBA 라운지에 방문했다.이들은 한양대학교 스포츠산업과학부에 재학중인 학생으로, 수업 중인 과목에서 프로스포츠 구단 및 연맹 등 현장을 방문해 현직자들을 만나는 시간을 가지고 있다.이날 PBA는 한양대학교 스포츠산업과학부 학생들을 만나 크게 두 가지 파트로 나눠 학생들과 교감을 나눴다. 먼저 PBA는 지난 7년간의 발자취를 학생들에게 소개하는 시간을 가졌다. PBA의 출범 과정부터 현재에 이르기까지 걸어왔던 역사를 알렸다.강연이 끝나고는 당구가 어색한 학생들을 위해 정수빈(NH농협카드)의 원포인트 레슨이 이어졌다. 정수빈은 학생들에게 직접 큐를 잡는 자세부터 스트로크까지 세밀하게 학생들에게 알려줬다. 학생들은 정수빈의 세밀한 레슨에 3쿠션에 익숙해졌다. 또 정수빈과 학생들은 뱅킹 시합도 하며 즐거운 시간을 보냈다.지도교수인 계은영 한양대 교수는 “PBA 현장학습을 체험해보니 PBA가 빠른 시간안에 급성장한 이유를 알 수 있었다”라며 “학생들이 PBA에 대해 진지한 자세로 집중하는 모습이 매우 인상적이었다. 정수빈 선수와 함께한 원포인트 레슨도 잊지 못할 경험이 될 것”이라고 전했다.PBA는 향후 스포츠산업 미래 인재들과 교류하는 시간을 지속적으로 가질 예정이다.