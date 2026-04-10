‘천안·아산 K팝 돔구장’ 밑그림…스포츠·문화·공연 등 복합 거점

이미지 확대 10일 전형식 부지사 주재로 ‘천안·아산 다목적 돔구장 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역’ 착수보고회가 열리고 있다. 도 제공

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충남을 글로벌 케이(K)-컬처 허브로 만들기 위해 추진하는 ‘천안·아산 다목적 돔구장’의 밑그림이 시작됐다.충남도는 10일 도청사에서 ‘천안·아산 다목적 돔구장 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역’ 착수보고회를 열었다.이번 용역은 지난해 11월 김태흠 지사가 공식화한 천안·아산 다목적 돔구장 프로젝트의 구체적 밑그림을 그리고, 객관적인 사업 타당성 확보 여부를 목표로 한다.도는 경제적 타당성과 다목적 활용 가능성 등 천안·아산 다목적 돔구장의 필요성과 당위성 등을 확보할 계획이다.용역은 해외 돔구장의 건축 면적과 공간 활용 사례, 개폐-폐쇄 등의 비교 분석을 거쳐 천안·아산 다목적 돔구장의 위치와 배치, 적정 규모 등을 모색한다.앞서 도는 천안·아산 다목적 돔구장 건립 추진을 위해 천안·아산시, 충남개발공사 등 4개 기관 20여 명으로 전담팀(TF)을 꾸려 가동 중이다.전형식 부지사는 “용역을 통해 단순한 경기장을 넘어, 효율적인 재원 조달과 지속 가능한 운영 방안까지 아우르는 종합적인 로드맵을 완성할 것”이라고 말했다.도는 천안·아산 다목적 돔구장을 케이티엑스(KTX) 천안아산역 인근 도보 10여 분 거리 20만㎡ 부지에 2031년까지 1조원(추정)을 투입해 5만석 이상의 규모로 건립할 계획이다.이곳에서는 연간 프로야구 30경기 이상을 치르고, 축구와 아이스링크 경기도 열며, 150∼200일 동안 K팝 공연과 대형 전시회 등을 진행한다.도는 2030년까지 6735억 원을 투입해 건립하는 광역환승복합센터를 돔구장과 연계해 시너지를 극대화한다는 구상이다.천안 이종익 기자