KLPGA투어 대회 우승자에 세라젬 안마의자 제공

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 헬스케어 가전 기업인 세라젬(대표이사 사장 이경수)과 공식 헬스케어 및 안마의자 파트너십을 체결했다고 9일 밝혔다.세라젬은 공 2026시즌 KLPGA투어 10개 대회에서 우승자 부상과 홀인원 상품으로 식약처로부터 효능과 효과를 인증받은 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’과 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’을 제공한다.세라젬은 선수 휴식 공간, 대회장의 VIP 라운지 등에 헬스케어 제품을 선보이며 대회장을 찾는 선수들과 방문객이 편안한 휴식과 회복을 경험할 수 있도록 후원할 예정이다.아울러 세라젬은 이번 파트너십 체결로 KLPGA의 헬스케어 및 안마의자 카테고리에서 배타적 권리를 부여받으며, KLPGA 공식 홈페이지와 매거진, 대회장 집합 광고 보드 및 순위 보드 등 다양한 매체를 통해 로고 노출 등의 혜택을 제공받는다.세라젬 이경수 대표이사는“세라젬은 국내외 프로골퍼 앰배서더 협업과 투어 후원을 통해 골프 분야에서 마케팅 활동을 꾸준히 확대해 왔다. 이번 KLPGA 공식 파트너십을 계기로 선수들의 컨디션 회복과 경기력 향상에 기여할 수 있어 기쁘며, 앞으로도 국내 골프 산업의 발전을 위해 지원을 더욱 확장해 나가겠다”고 밝혔다.KLPGA 김상열 회장은 “세라젬과의 파트너십을 통해 선수들이 최상의 경기력을 선보일 수 있는 든든한 지원을 받게 되어 기쁘다. 세라젬과 KLPGA의 브랜드 가치가 함께 강화될 수 있도록 상호 신뢰를 바탕으로 협력을 이어가고, 돈독한 파트너십을 지속하겠다”고 말했다.권훈 기자