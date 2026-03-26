김대헌 사장의 혁신경영 빅픽처… 과학인재 육성 플랫폼 닻 올린다 [K-과학인재 아카데미 비전선포식]

호반그룹 주최, 서울신문·전자신문 주관… 오늘 신라호텔서 개최

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이미지 확대 김대헌 호반그룹 기획총괄사장

2026-03-26 1면

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대한민국의 미래를 좌우할 과학 인재를 육성·발굴하는 ‘K-과학인재 아카데미’가 26일 비전선포식을 시작으로 닻을 올린다. 이번 행사를 계기로 김대헌 호반그룹 기획총괄사장이 구상한 국가 산업 발전을 위한 과학인재 육성 플랫폼이 본격적으로 가동된다.호반그룹과 호반장학재단이 주최하고 서울신문과 전자신문이 주관하는 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’ 비전선포식이 26일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 개최된다. 산업계와 학계, 연구기관 등이 한자리에 모여 미래 과학인재 육성 방안을 논의하는 자리다. 랜디 셰크먼 캘리포니아대 버클리 분자생물학과 교수와 오마르 M 야기 캘리포니아대 버클리 화학과 교수 등 2명의 노벨상 수상자를 포함해 세계 석학들이 참여해 머리를 맞댄다.이번 K-과학인재 아카데미는 김 사장이 ‘미래 경쟁력의 핵심은 사람’이라는 신념을 바탕으로 직접 주도한 프로젝트다. 기업의 지속 가능한 성장과 국가 산업 경쟁력 강화를 위해서는 과학·기술 인재 육성이 무엇보다 중요하다는 경영 철학이 반영됐다.이번 비전선포식에서 호반그룹과 서울대학교는 기업과 학계가 협력하는 새로운 교육 모델을 구체화한다. 구체적으로 글로벌 연구기관과의 협력, 산업 연계 프로젝트, 장기 멘토링 시스템 등을 추진한다. 단순한 사회공헌을 넘어 미래를 향한 전략적 투자로 산업 혁신을 선도하고 정부의 과학기술 인재 육성 정책과 보조를 맞추며 기업의 역할을 확대하겠다는 구상이다.인재 중심 경영은 호반그룹 창업주인 김상열(호반장학재단 이사장) 서울신문 회장의 창업 정신과도 맞닿아 있다. 호반그룹은 장학사업과 문화·예술 지원을 통해 인재 육성 기반을 마련해 왔다. 호반장학재단을 통해 이공계 중심의 우수 학생 지원을 확대해 왔고 호반문화재단을 통해 젊은 문화·예술계 인재를 지원하며 창의적 인재 육성에 힘써 왔다.호반그룹 관계자는 “인재와 신기술의 결합이 지속 가능한 성장과 산업 혁신을 가능하게 한다는 김 사장의 구상이 K-과학인재 아카데미를 통해 구체화될 것”이라고 밝혔다.장진복 기자