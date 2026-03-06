한국전 국가 연주에 침묵했던 이란 여자축구팀, 호주전에선 제창에 경례까지…“명백한 외압 있어”

이미지 확대 이란 여자 축구대표팀, 호주와의 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 2차전에 앞서 국가 제창과 함께 경례. 2026.03.05. 골드코스트 AP 뉴시스

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 국가 제창을 거부했던 이란 여자 축구대표팀이 돌연 제창과 더불여 군대식 경례까지 했다. 이를 두고 현지 이란 보안팀의 외압이 있었다는 주장까지 나왔다.이란 대표팀은 지난 5일(한국시간) 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 호주와의 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 2차전에 앞서 국가를 제창하고 경례를 했다. 지난 2일 신상우 감독이 이끄는 한국과의 경기에서는 국가가 연주되는 동안 대표팀의 누구도 국가를 따라 부르지 않았던 모습과는 대조적이었다. 당시엔 대표팀이 국가 연주에 ‘침묵 시위’를 벌임으로써 이란 정권에 반대한다는 의사를 보인 것이라는 해석이 나왔다.영국 BBC에 따르면 이란 인터내셔널 TV 기자 알리레자 모헤비는 “이슬람 공화국 정권과 현지에서 선수단을 경호하는 보안팀이 군대식 경례를 강요한 게 명백하다”고 주장했다.이날 경기에 앞서 마르지예 자파리 이란 여자 대표팀 감독은 “당연히 우리와 완전히 단절된 가족들, 사랑하는 사람들, 이란 국민을 깊이 걱정하고 있다”고 호소했다.동석한 공격수 사라 디다르는 “이란과 이란에 있는 우리 가족들에게 일어난 일에 무척 슬프다. 좋은 소식이 가득하길 진심으로 바란다”며 눈물을 흘리기도 했다.이란은 오는 8일 오후 6시 같은 장소에서 필리핀과 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다. 이란은 승점 0에 골 득실 -7로 필리핀(승점 0·골 득실 -4)에 밀려 최하위인 4위에 머물러 있어 탈락이 유력하다.박성국 기자