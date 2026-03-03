체육공단, KSPO 인공지능 전환 전략 발표…스포츠 복지 등 45개 실행과제 선정

이미지 확대 국민체육진흥공단 전경

국민체육진흥공단은 3일 ‘인공지능(AI)과 함께, 모두가 누리는 케이(K)-스포츠 허브 실현 가속화’를 비전으로 한 ‘KSPO 인공지능 전환(AX) 전략’을 발표했다.체육공단은 지난 4개월간 임직원을 비롯한 스포츠 기관·기업 인터뷰, 대국민 아이디어 공모 등 다양한 채널을 통해 의견을 수렴하고 이를 토대로 스포츠 복지, 스포츠산업, 스포츠 재정 등 5대 분야 전략 방향 및 45개 세부 실행과제를 선정했다.체육공단은 우선 그동안 축적된 ‘국민체력100’ 데이터를 AI와 결합해 개인별 맞춤형 운동처방을 제공하고 선수들의 경기 영상과 훈련 데이터를 분석한 ‘AI 코칭’을 통해 경기력 극대화 및 생활체육 활성화에 앞장설 계획이다.체육공단은 또 속도감 있는 AI 전환 추진을 위해 ‘AI 최고책임자(CAIO)’를 지정하고 ‘AI 혁신위원회’를 가동하기로 했다. 아울러 공공성·안전성·투명성 등 AI 윤리 원칙을 지정하고 AI의 편향성, 오류 등에 대한 상시 모니터링을 통해 국민이 믿고 사용할 수 있는 AI 행정을 구현한다는 방침이다.하형주 이사장은 “이번 인공지능 전환 전략은 단순한 기술 도입을 넘어 모든 체육 행정 서비스를 국민의 눈높이에 맞게 혁신하는 과정”이라며 “AI 기술로 국민이 더 편하게 스포츠를 즐길 수 있도록 투명하고 효율적으로 일하는 케이(K)-스포츠 허브로 거듭나겠다”라고 밝혔다.이제훈 전문기자