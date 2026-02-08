스포츠 [속보] 스노보드 김상겸, 평행대회전 결승행…한국 첫 메달 확보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/08/20260208500173 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-02-08 22:35 입력 2026-02-08 22:35 이미지 확대 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전에서 김상겸이 결승행을 확정지은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.2.8. 연합뉴스 [속보] 스노보드 김상겸, 평행대회전 결승행…한국 첫 메달 확보 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김상겸이 출전한 스노보드 종목은? 평행대회전 하프파이프