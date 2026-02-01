스포츠 동계올림픽 썰매 체험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/01/20260201500082 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-02-01 16:13 입력 2026-02-01 16:13 이미지 확대 2026 밀라노 동계올림픽을 닷세 앞둔 1일 서울광장을 찾은 사람들이 동계올림픽 썰매 종목 홍보 전시 부스에서 체험을 하고 있다. 2026. 2.1 도준석 전문기자 2026 밀라노 동계올림픽을 닷세 앞둔 1일 서울광장을 찾은 사람들이 동계올림픽 썰매 종목 홍보 전시 부스에서 체험을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026년 동계올림픽 개최 도시는? 밀라노 서울