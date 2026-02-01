동계올림픽 썰매 체험

이미지 확대 2026 밀라노 동계올림픽을 닷세 앞둔 1일 서울광장을 찾은 사람들이 동계올림픽 썰매 종목 홍보 전시 부스에서 체험을 하고 있다. 2026. 2.1 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 밀라노 동계올림픽을 닷세 앞둔 1일 서울광장을 찾은 사람들이 동계올림픽 썰매 종목 홍보 전시 부스에서 체험을 하고 있다.도준석 전문기자