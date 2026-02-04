[천태만컷] 눈밭에 번진 시간

이미지 확대 눈밭에 번진 시간 눈 위는 흰 도화지 같습니다. 누군가는 장난을 남기고, 누군가는 발걸음으로 길을 냅니다. 한복 입은 사람들은 서로를 향해 휴대전화를 들며 주인공이 됩니다. 겨울은 차갑지만 몸짓은 따뜻합니다. 눈밭에 남는 것은 발자국보다 웃음에 가깝습니다.

홍윤기 기자

2026-02-04 25면

