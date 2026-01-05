피겨킹 차준환·피겨퀸 신지아… 기대하시라 ‘밀라노 K대관식’

새달 동계올림픽 남녀 선수 확정

이미지 확대 4일 서울 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글에서 우승한 차준환의 모습. 차준환은 올림픽 3회 연속 출전 기록을 쓰게 됐다.

이미지 확대 신지아가 4일 서울 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 여자 싱글 프리 스케이팅에서 매력적인 연기를 펼치고 있다.

2026-01-05 28면

피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권을 획득하며 올림픽 3연속 출전에 성공했다.차준환은 4일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨 스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 88.03점, 예술점수(PCS) 92.31점으로 총점 180.34점을 받았다. 전날 쇼트 프로그램 점수 97.50점을 합한 최종 총점 277.84점으로 우승했다. 지난해 11월 열린 1차 선발전 최종 총점 255.72점을 더한 1, 2차 선발전 합산 점수는 533.56점으로 전체 1위다. 이날 최종 점수 235.74점을 기록하며 1, 2차 선발전 합산 467.25점을 얻은 김현겸(고려대)이 남은 올림픽 티켓 1장의 주인공이 됐다. 김현겸은 처음으로 올림픽에 출전한다.경기 직후 차준환은 “올림픽에선 그동안 쌓아온 경험을 바탕으로 내가 할 수 있는 모든 것을 하겠다”는 포부를 밝혔다. 고질적인 발목 부상으로 발에 맞는 스케이트를 찾느라 애를 먹었던 차준환은 “지금 착용하는 장비는 그럭저럭 적응한 상태”라며 “가능하면 이 스케이트로 올림픽에 출전할 계획”이라고 말했다.차준환은 2018년 평창 대회에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 올랐다. 2022년 베이징 대회에선 5위까지 치고 올라간 만큼 이번 대회에 대한 기대가 크다.여자 싱글에서는 신지아(세화여고)가 이날 프리스케이팅 145.46점, 전날 쇼트프로그램 74.43점을 받아 총점 219.89점으로 우승했다. 1차 선발전에서도 216.20점으로 우승한 그는 1, 2차 합산 436.09점으로 생애 첫 올림픽에 도전하게 됐다. 신지아는 “처음 올림픽에 진출하게 돼 너무 영광이고 가서도 잘하고 싶은 욕심이 점점 커지고 있다”고 말했다.남은 한 장의 티켓은 1, 2차 선발전 합계 391.80점을 기록한 이해인(고려대)이 가져갔다. 이해인도 첫 올림픽 출전이다. 아이스댄스 국가대표로는 임해나-권예(경기일반)조가 선발됐다.류재민 기자