스포츠 [포토] NFL 치어리더들의 화려한 퍼포먼스

수정 2025-12-30 16:03 입력 2025-12-30 16:03

마이애미 돌핀스 치어리더들이 지난 28일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 하드락 스타디움에서 열린 마이애미 돌핀스와 탬파베이 버커니어스와의 NFL 미식축구 경기 중 열띤 응원을 펼치고 있다.연합뉴스

애틀랜타 팰컨스 치어리더가 29일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 메르세데스 벤츠 스타디움에서 열린 애틀랜타 팰컨스와 로스앤젤레스 램스와의 NFL 미식축구 경기 중 열띤 응원을 펼치고 있다.AP 연합뉴스

애틀랜타 팰컨스 치어리더들이 29일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 메르세데스 벤츠 스타디움에서 열린 애틀랜타 팰컨스와 로스앤젤레스 램스와의 NFL 미식축구 경기 중 열띤 응원을 펼치고 있다.연합뉴스