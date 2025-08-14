메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[포토] ‘네트 위 치열한 접전’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-14 15:07
입력 2025-08-14 14:23
1/ 7


14일 부산 광안리 해변에서 ‘2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회’가 개최됐다.

이번 대회는 국제배구연맹(FIVB)이 주최하고 한국비치발리볼연맹이 주관한다. 브라질과 미국, 독일, 일본 등 총 12개국 28개 팀이 참가해 경쟁을 펼칠 예정이다.

대회는 17일까지 열린다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기