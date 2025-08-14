[포토] ‘네트 위 치열한 접전’

1 / 7 이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 ‘2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회’ 독일과 일본의 경기에서 양 팀 선수들이 경합하고 있다. 17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 독일과 일본의 경기에서 일본 선수가 몸을 날려 수비하고 있다.

17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 독일과 일본의 경기에서 독일 선수가 수비하고 있다. 17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 일본팀들 간의 경기에서 일본 선수가 몸을 날리며 수비하고 있다 17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 독일과 일본의 경기에서 일본 선수가 몸을 날려 수비하고 있다.

17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 독일과 일본의 경기에서 독일 선수가 서브에 앞서 사인을 확인하고 있다.

17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 부산 광안리 해변 특설무대에서 열린 2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회 독일과 일본의 경기에서 독일 선수들이 수비하고 있다. 17일까지 열리는 이번 대회에는 브라질과 미국 등 총 12개국에서 세계 정상급의 28개 팀이 참가한다. 2025.8.14

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 부산 광안리 해변에서 ‘2025 부산 광안리 국제 여자 비치발리볼 대회’가 개최됐다.이번 대회는 국제배구연맹(FIVB)이 주최하고 한국비치발리볼연맹이 주관한다. 브라질과 미국, 독일, 일본 등 총 12개국 28개 팀이 참가해 경쟁을 펼칠 예정이다.대회는 17일까지 열린다.온라인뉴스팀