“말리지 마” 음주 상태서 지인 흉기 공격 50대 긴급체포

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

지인을 흉기로 찔러 살해하려 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.경남 마산동부경찰서는 21일 살인미수 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다.경찰에 따르면 A씨는 이날 0시 45분쯤 창원시 마산회원구 회원동 한 주택에서 평소 알고 지내던 동네 형인 50대 남성 B씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.옆구리를 찔린 B씨는 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.범행 직전 음주 상태였던 A씨는 B씨 집을 찾아가 ‘나와 다툰 사람이 있는데 가만두지 않겠다’고 말하며 B씨 집에 있던 흉기를 들고 나가려고 한 것으로 파악됐다.B씨가 이를 말리자, 격분한 A씨는 범행한 것으로 조사됐다.A씨는 범행 후 인근 여관에 숨어있다가 경찰에 붙잡혔다. 경찰 조사에서 A씨는 자신 범행을 시인한 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 범행 경위를 조사하는 한편 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.창원 이창언 기자