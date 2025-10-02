‘일베 논란’에 억울한 슈카 “언론이 너무 악의적…실수한 거 가지고”

“일베 한 번도 들어가본 적 없어”

“자료 실수인데 ‘슈카 일베’ 헤드라인”

이미지 확대 유튜버 ‘슈카월드’가 지난달 서울 성수동에서 연 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어에서 판 빵을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처

이미지 확대 구독자 360만명을 보유한 유명 유튜버 슈카월드가 지난 28일 인터넷 생방송 도중 노무현 전 대통령 조롱 목적으로 합성된 세계보건기구(WHO) 로고(왼쪽 파란색 로고)를 사용해 논란이다. 해당 영상은 29일 현재 비공개 전환됐다.

극우 커뮤니티 ‘일간베스트’에서 故 노무현 전 대통령을 조롱하기 위해 만든 로고를 사용했다 사과한 경제 유튜버 슈카(본명 전석재)가 자신에게 제기된 ‘일베 논란’에 억울함을 토로했다. 이어 “단순 실수를 가지고 ‘일베’라는 헤드라인으로 보도한다”면서 언론을 향해 불쾌감을 드러냈다.슈카는 지난 1일 유튜브 채널 ‘머니코믹스’에 출연해 유튜버 김성회와 함께 라이브 방송을 진행하던 도중 “내 평생 그 사이트(일베)에 들어가본 적이 없다”면서 이같이 밝혔다.김성회가 슈카를 향해 “설마 (일베 회원) 아니지?”라며 운을 떼자 슈카는 “그 사이트 한 번을 들어가본 적이 없다”면서 분통을 터뜨렸다.이어 “(일베 로고를) 내가 만든 것도 아닌데”라며 “자료가 잘못된 것을 언론이 ‘슈카 일베’로 헤드라인을 뽑더라. 그렇게 뉴스가 없나”라고 토로했다.슈카는 “내가 말한 것도 아니고 자료 만드는 쪽에서 실수해서 나온 것”이라며 “언론이 진짜 너무 악의적”이라고 비판했다. 그러면서 “내가 그걸 보고 많은 생각을 했다. 우리나라 언론이 갈 데까지 갔구나”라며 “내가 유튜버를 계속해야 하나 이런 생각을 많이 했다. ‘현타’가 많이 온다”라고 털어놓았다.슈카는 그러면서 “이번 사건을 계기로 10년간 지켜온 채널의 운영 모토를 바꿨다”면서 지금까지 ‘정치적 중립성 유지’를 지켜왔지만 이제부터 “저널리즘을 따라가겠다”고 선언했다. 슈카는 “맞는 건 맞다, 틀린 건 틀리다, 내 성향이나 내 이해관계에 따르지 않고 저널리즘을 가는 채널을 할 것”이라고 강조했다.구독자가 360만명에 달하는 슈카는 지난 28일 미국의 세계보건기구(WHO) 탈퇴에 대해 설명하면서 일베에서 노 전 대통령을 조롱하기 위해 합성한 WHO 로고를 잘못 인용했다.합성된 로고에는 지팡이를 감싼 뱀 문양 뒤로 우측엔 노 전 대통령, 좌측 위엔 홍어, 좌측 아래엔 개를 끌어안고 있는 노 전 대통령의 실루엣이 각각 자리해 있었다.이에 슈카는 다음날 자신의 채널에 고정 댓글을 달아 “금주 라이브 중 악의적으로 조작된 이미지가 송출되는 불미스러운 사고가 있었다”며 “해당 이미지는 교묘하게 조작돼 있어 리서치 팀의 1차 검수와 저의 2차 검수 과정에서도 문제점을 발견하지 못했다”며 “이로 인해 불편을 드린 점 사과드린다”고 고개를 숙였다.이어 “또한 사과의 마음을 담아 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만원을 기부하도록 하겠다”라고 덧붙였다.김소라 기자