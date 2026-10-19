조원태 ‘정석기업 지분 거래’ 배임 혐의로 추가 고발당했다

상속세 재원 마련 과정 ‘의문’

이미지 확대 조원태 한진그룹 회장

세줄 요약 조원태 회장, 정석기업 지분 거래 배임 고발

상속세 마련 과정에 고려아연 자금 동원 의혹

한진칼 재매입으로 주주 부담 전가 주장

2026-10-20 6면

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조원태(50) 한진그룹 회장이 상속세 재원 마련 과정에서 고려아연 자금을 끌어다 썼다는 의혹으로 추가 고발됐다. 자사주를 활용한 경영권 방어 의혹으로 경찰 수사를 받는 가운데 상속세 문제까지 고발 대상에 오르면서 조 회장을 둘러싼 의문은 한층 짙어지고 있다.시민단체 공정주주포럼은 19일 조 회장, 최윤범 고려아연 회장, 지창배 원아시아파트너스 대표 등 6명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 문제 삼은 건 2021년과 지난해 두 차례 이뤄진 계열사 정석기업의 지분 거래다.조 회장 일가는 2021년 정석기업 지분 12.22%(15만 469주)를 사모펀드 운용사 원아시아파트너스에 팔아 481억 5000만원을 받았다. 2019년 고(故) 조양호 전 회장이 별세한 뒤 유족들은 2700억원대 상속세를 5년에 걸쳐 나눠 내기로 했지만, 해마다 수백억원의 현금을 마련해야 했다.고발인 측이 주목한 건 매수 자금의 출처다. 이 펀드 자금의 99.2%는 고려아연이 댄 돈이었다. 형식상 매수자는 사모펀드였지만 실제 돈줄은 고려아연이었던 셈이다.이런 출자 구조는 2023년 SM엔터테인먼트 주가조작 사건으로 금융감독원 조사를 받던 원아시아파트너스가 펀드를 조기 청산하면서 뒤늦게 드러났다. 정석기업 지분도 이때 고려아연으로 넘어갔다.지난해 이 지분을 되사들인 건 조 회장 일가가 아니라 지주사 한진칼이었다. 매입가는 520억 6200만원으로, 펀드가 사들인 값보다 39억원가량 높았다. 공정주주포럼은 이 거래를 통해 고려아연이 한진그룹 총수 일가에 저리 대출을 제공하고, 한진칼이 원리금 상환 부담을 대신 떠안았다고 봤다. 한진칼의 지분 재매입이 조 회장 등의 배임에 해당한다고 주장하는 이유다.수익 구조도 석연치 않다. 고려아연이 4년간 거둔 매매차익 39억원은 수익률로 8.1%, 연 환산 약 2%다. 은행 예·적금 이자에도 못 미친다. 배당금과 운용비용을 반영하면 달라질 수 있지만, 사모펀드 투자로는 이례적으로 낮다. 뒤집어 보면 총수 일가는 연 5% 안팎인 은행 기업대출 금리의 절반에도 못 미치는 비용으로 자금을 융통한 셈이다.공정주주포럼은 고발장에서 “조 회장 등은 한 푼의 부담도 지지 않은 채 개인 상속세를 해결했다”며 “그 부담은 고려아연, 한진칼, 일반 주주들에게 전가됐다. 이는 자본시장 전체의 신뢰를 훼손하는 것”이라고 밝혔다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 한진칼이 자사주 44만 44주(지분율 0.66%)를 사내근로복지기금에 출연한 것과 관련해 조 회장을 특경가법상 배임 피의자로 적시해 수사 중이다. 회사가 쥐고 있는 자사주에는 의결권이 없지만, 복지기금으로 넘어가면 의결권이 살아나 우호 지분 역할을 할 수 있다.수사가 본격화하면 조 회장 개인의 상속세 자금 조달을 위해 법인 간 불투명한 거래가 오갔는지, 펀드 출자와 지분 재매입 결정 과정에서 고려아연·한진칼 경영진의 배임이 성립하는지가 쟁점이 될 전망이다.고려아연 관계자는 “일각에서 의혹을 제기하고 있지만, 회사가 투자한 펀드가 4년여간 (정석기업의) 지분을 보유하고 있다 매각한 것”이라며 “누적 수익률이 8%를 넘는 정상적인 거래”라고 설명했다. 한진칼 관계자는 “관련해 입장을 드리기 어렵다”고 말했다.홍인기·최재성 기자