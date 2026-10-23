“특수한 가정환경과 불화”…가족 내 반복되는 존속 강력범죄[취중생]

‘조부 살해 혐의’ 여대생, 징역 5년 선고

法 “죄책 무겁지만, 살해 고의 인정 어려워”

서울 강서구에서 40대 딸이 60대 모친 살해

강동구에서도 30대 딸이 부친 흉기로 찔러

이미지 확대 가정폭력 자료 이미지. 서울신문 DB

이미지 확대 김상환 헌법재판소장 등 헌법재판관들이 22일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 10월 심판사건에 대한 선고를 위해 자리하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 [취중생 - 취재 중 생긴 일] 1994년 성수대교가 무너졌을 때 가장 먼저 현장에 도착한 기자가 있습니다. 삼풍백화점이 무너졌을 때도, 세월호 참사 때도 그랬습니다. 사회부 사건팀 기자들입니다. 시대도 세대도 바뀌었지만, 취재수첩에 묻은 꼬깃한 손때는 그대롭니다. 기사에 실리지 않은 취재수첩 뒷장을 공개합니다. 서울신문DB

세줄 요약 가족 불화가 존속 강력범죄로 번지는 현실

여대생 친할아버지 살해 사건, 징역 5년 선고

헌재, 존속살해 가중처벌 합헌 판단

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“개인이 저지를 수 있는 최악의 범죄를 저질러 죄송합니다. 죽을 때까지 속죄하고 또 속죄하겠습니다. 할아버지, 죄송합니다. 다시 한번 죄송합니다.”지난달 15일 서울북부지법 형사합의11부(부장 최경서) 심리로 열린 여대생 노모(24)씨의 존속살해 혐의 결심공판. 노씨가 흐느끼며 미리 종이에 써 온 최후진술을 천천히 읽어 내려갔습니다. 그는 떨리는 목소리로 “스스로 범죄를 무서워하면서 정작 가해자가 됐고, 상대가 제 친할아버지인 게 고통스럽다”며 “할아버지가 늙으신 분인 걸 생각하면 갈등을 피하거나 살갑게 풀어가려고 노력했어야 했다”고 읊었습니다.친할아버지를 살해한 혐의로 구속기소된 노씨는 지난 23일 징역 5년을 선고받았습니다. 재판부는 노씨에게 살인의 고의가 있었다고 보기 어렵다며, 애초 기소된 존속살해 혐의 대신 존속상해치사죄를 적용했습니다. 재판부는 “피고인이 피해자로부터 부당한 대우를 받아왔더라도 할아버지를 살해한 범죄가 정당화될 수는 없다”면서도유족들이 처벌을 원하지 않는 점 등 여러 사정을 고려해 형을 정했다”고 설명했습니다. 이날 선고된 징역 5년은 존속상해치사죄에 적용되는 가장 낮은 형량입니다.노씨는 지난 5월 18일 서울 동대문구 집에서 80대 할아버지를 흉기로 찔렀습니다. 할아버지는 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다. 범행 후 119에 신고했던 사람은 다름 아닌 노씨 자신이었고, 결국 경찰에 긴급체포됐습니다. 그는 경찰 조사와 법정 진술에서 줄곧 “할아버지의 폭언과 폭력을 멈추려 했다”는 취지로 말했습니다. 노씨 변호인도 결심공판 당시 “특수한 가정환경과 오랜 가정불화가 있었다”며 “살인이 아닌 상해치사로 판단해 달라”고 재판부에 요청했습니다.가장 개인적인 공동체인 가정 안에서의 불화가 돌이킬 수 없는 극단의 범죄로 치닫는 사례가 빈번해지고 있습니다. 최근엔 서울 강서구에서 자신의 어머니를 살해한 40대 여성이 경찰에 붙잡히는 일이 발생했습니다.24일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 지난 22일 40대 중반 여성 A씨를 긴급체포했습니다. A씨는 그날 아침 자택에서 60대 후반인 어머니 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받습니다.A씨 역시 노씨처럼 자신이 직접 신고했습니다. 그는 범행 직후 112에 전화를 걸어 “새엄마에게 나쁜 짓을 했다”고 말했습니다. 그러나 조사 결과 B씨는 A씨의 친어머니인 것으로 확인되며 혐의가 기존 ‘살인’에서 ‘존속살해’로 바뀌었습니다.유족은 경찰에 “A씨가 평소 어머니를 싫어했고, 집에서 나가라고 하거나 욕을 하는 등 부정적인 감정을 드러냈다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰이 현장에 도착할 당시 집 밖에 있던 A씨의 딸도 “엄마가 이상한 말을 하고, 할머니가 전화를 안 받는다”고 추가 신고했습니다.지난 21일에도 서울 강동구에서 60대 아버지를 흉기로 찌른 30대 딸이 경찰에 특수존속상해 혐의로 현행범 체포되는 일이 있었습니다. 딸은 경찰 조사에서 “아버지와 다투던 중 화가 났다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 병원으로 옮겨진 피해자는 생명에는 지장이 없는 것으로 전해집니다.형법상 직계존속에 대한 범죄는 그 형량이 가중됩니다. 존속살해의 경우 사형, 무기 또는 7년 이상 징역에 처합니다. 단순 살인(사형, 무기 또는 5년 이상 징역)과의 최저 형량 차이가 큽니다. 경찰청 범죄통계에 따르면 존속살해 혐의로 검거된 피의자는 2021년부터 지난해까지 146명입니다. 미수도 123명에 달했습니다. 존속상해의 경우 1252명, 존속폭행은 8831명에 이르렀습니다.존속 범죄는 가해자와 피해자가 부모·자식 관계라는 점에서 단순 강력범죄와 구별되는 특징이 뚜렷합니다. 전문가들 역시 범죄의 발생 원인으로 가족 간 갈등과 불화를 가장 먼저 꼽습니다. 과거 경찰이 존속살해 사건 381건을 분석한 연구에서도 가정불화가 범행 원인으로 지목된 사례는 188건으로 전체의 49.3%를 차지했습니다.최근엔 존속살해죄 조항이 헌법 재판의 대상이 되는 일도 있었습니다. 병간호하던 아버지를 방치해 존속살해한 혐의로 2022년 징역 4년을 확정받은 C씨가 헌법소원 심판을 청구하면서입니다. 헌법재판소는 지난 22일 8대 1 의견으로 존속살해 조항에 대해 합헌 결정했습니다.헌재는 “직계존속에 대한 비속(아랫세대)의 존경과 보은은 가족 내에선 공동체를 결속시키는 접착제”라며 “사회에서는 타인의 권리를 존중하고 공공의 규칙을 준수하게 하는 바탕으로 작동해왔다”고 밝혔습니다.그러면서 존속살해 조항에 대해 “범죄 객체가 자기 직계존속에 해당하면 가해자의 패륜성에 대한 고도의 사회적 비난 가능성이 인정되기 때문에 그 형을 가중하고 인륜 관계를 보호하는 것을 입법 목적으로 하는바, 그 정당성이 인정된다”고 했습니다. 직계존속을 살해한 사람과 그 밖의 사람을 살해한 사람을 달리 취급하는 게 평등원칙에 위배된다고 볼 수 없다는 판단도 덧붙였습니다.정회하 기자