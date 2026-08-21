여름방학, 어린이·청소년 홍대·잠실 몰렸다…국중박 이촌역 증가율 ‘최고’

이촌역 어린이 3배 이상 증가

외국인 명동역 증가인원 1위

이미지 확대 서울 지하철에서 승객들이 열차를 기다리고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 청소년 이용, 홍대입구역 증가 최다

어린이 이용, 잠실역·이촌역 급증

외국인 이용, 명동역 증가 인원 1위

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여름방학 기간인 7~8월 중 서울 주요 지하철역 중 청소년 이용객 수가 가장 많이 늘어난 곳은 홍대입구역이었던 것으로 나타났다.서울교통공사는 21일 여름방학 기간인 7월 18일~8월 17일과 학기 중인 2월 18일~4월 17일의 승차 인원을 비교한 결과를 분석한 결과 청소년 이용객은 홍대입구역에서 학기 중 11만 4711명에서 방학 중 17만 3429명으로 5만 8718명(51.2%)이 늘어 증가 인원이 가장 많았다고 밝혔다.잠실역도 3만 6339명 늘었으며 서울역 2만 3867명, 고속터미널 1만 9784명, 강남역 1만 8619명 등에서도 이용이 증가했다.어린이 이용객은 잠실역에서 학기 중 2만 4527명에서 방학 중 4만 7938명으로 2만 3411명(95.4%) 늘어 증가 인원이 가장 많았다.국립중앙박물관이 있는 이촌역은 7856명에서 3배가 넘는 2만 8108명으로 2만 252명 늘어 257.8% 증가율을 기록했다.외국인 이용객은 명동역이 학기 중 3만 9573명에서 방학 중 4만 7311명으로 7738명(19.6%) 늘어 증가 인원 1위를 기록했다. 홍대입구역은 7059명(27.3%), 을지로입구역은 6355명(27.1%), 성수역은 6053명(34.3%)이 늘었다.공사는 지하철 이용 현황을 지속적으로 분석해 시기별·이용객별 이동 특성을 파악해 혼잡 관리와 다국어 안내 강화 등 역사 운영을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.마해근 서울교통공사 영업본부장은 “방학 기간 지하철 이용 현황을 통해 청소년과 어린이, 외국인의 이동 특성이 역별로 다르게 나타나는 것을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 변화하는 이동 수요를 면밀히 살펴 이용객이 몰리는 역을 중심으로 혼잡 관리와 다국어 안내를 강화해 누구나 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자