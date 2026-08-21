여름방학, 어린이·청소년 홍대·잠실 몰렸다…국중박 이촌역 증가율 ‘최고’

이촌역 어린이 3배 이상 증가
외국인 명동역 증가인원 1위
여름방학 기간인 7~8월 중 서울 주요 지하철역 중 청소년 이용객 수가 가장 많이 늘어난 곳은 홍대입구역이었던 것으로 나타났다.
서울교통공사는 21일 여름방학 기간인 7월 18일~8월 17일과 학기 중인 2월 18일~4월 17일의 승차 인원을 비교한 결과를 분석한 결과 청소년 이용객은 홍대입구역에서 학기 중 11만 4711명에서 방학 중 17만 3429명으로 5만 8718명(51.2%)이 늘어 증가 인원이 가장 많았다고 밝혔다.
잠실역도 3만 6339명 늘었으며 서울역 2만 3867명, 고속터미널 1만 9784명, 강남역 1만 8619명 등에서도 이용이 증가했다.
어린이 이용객은 잠실역에서 학기 중 2만 4527명에서 방학 중 4만 7938명으로 2만 3411명(95.4%) 늘어 증가 인원이 가장 많았다.
국립중앙박물관이 있는 이촌역은 7856명에서 3배가 넘는 2만 8108명으로 2만 252명 늘어 257.8% 증가율을 기록했다.
외국인 이용객은 명동역이 학기 중 3만 9573명에서 방학 중 4만 7311명으로 7738명(19.6%) 늘어 증가 인원 1위를 기록했다. 홍대입구역은 7059명(27.3%), 을지로입구역은 6355명(27.1%), 성수역은 6053명(34.3%)이 늘었다.
공사는 지하철 이용 현황을 지속적으로 분석해 시기별·이용객별 이동 특성을 파악해 혼잡 관리와 다국어 안내 강화 등 역사 운영을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.
마해근 서울교통공사 영업본부장은 “방학 기간 지하철 이용 현황을 통해 청소년과 어린이, 외국인의 이동 특성이 역별로 다르게 나타나는 것을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 변화하는 이동 수요를 면밀히 살펴 이용객이 몰리는 역을 중심으로 혼잡 관리와 다국어 안내를 강화해 누구나 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
세줄 요약
- 청소년 이용, 홍대입구역 증가 최다
- 어린이 이용, 잠실역·이촌역 급증
- 외국인 이용, 명동역 증가 인원 1위
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