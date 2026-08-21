영진전문대 평생교육원-재학생 ‘선순환’… 액티브모델 동문회, 장학기금 전달

세줄 요약 동문회, 수료식서 장학금 100만 원 기탁

뷰티융합과 재학생 2명에게 장학금 전달

매년 100만 원 규모 기금 조성 계획

이미지 확대 영진전문대 평생교육원 ‘영진엑티브모델 아카데미’ 수료생들이 지역 인재 양성을 위한 장학기금을 전달했다. 영진전문대 제공

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영진전문대 평생교육원 ‘영진엑티브모델 아카데미’ 수료생들이 지역 인재 양성을 위한 장학기금을 전달했다.21일 영진전문대에 따르면 전날 영진엑티브모델 아카데미 동문회(회장 윤영자)는 호텔수성에서 열린 ‘영진엑티브모델 아카데미 3·4기 과정 수료식 및 발표회’에서 회원들이 십시일반으로 모은 장학금 100만 원을 영진전문대에 기탁했다. 장학금은 뷰티융합과 재학생 2명에게 전달된다.동문회는 향후 매년 100만 원 규모의 장학기금을 지속해서 마련할 방침이다. 2024년 11월 개강한 영진엑티브모델 아카데미는 시니어 모델 과정으로, 현재까지 4기 과정을 거치며 총 96명의 수료생을 배출했다. 수료생들은 지난해 5월 ‘파워풀대구페스티벌’ 퍼레이드 부문 우수상을 수상한 데 이어 대외 홍보 CF와 영화 출연 등 다방면에서 활동하고 있다.영진전문대 뷰티융합과 교수진과 학생들은 수료생들의 대외 활동 시 메이크업, 스타일링, 코디네이션 등을 밀착 지원하며 성공적인 협력 모델을 만들어냈다.윤영자 동문회장은 “동문회원들이 활동할 때마다 물심양면으로 도와준 뷰티융합과에 감사한 마음을 모았다”며 “후배들이 전문 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바라며, 향후 장학 혜택을 더 확대하겠다”고 말했다.김기종 평생교육원장은 “수료생들의 자발적인 나눔이 대학과 평생교육 수료생, 재학생을 잇는 따뜻한 선순환의 모범이 되고 있다”고 화답했다.대구 민경석 기자