“메추리장구애비 처음 봐요”… 아이들이 반한 ‘어린이 한라산 체험학교’

세줄 요약 한라산 어린이 체험학교, 초등생 호응 속 종료

어리목·1100고지서 수서곤충 관찰·기록 진행

방학 추억과 생태 이해 함께 키운 현장 학습

이미지 확대 제주도 세계유산본부는 한라산국립공원관리소가 운영한 ‘어린이 한라산 체험학교’가 초등학생들의 호응 속에 마무리됐다. 제주도세계유산본부 제공

이미지 확대 아이들이 직접 찍은 메추리장구애비. 제주도세계유산본부 제공

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“내년에도 기회가 된다면 꼭 다시 참여하고 싶어요.”“아이들에게 소중한 경험과 잊지 못할 추억을 만들어줘 진심으로 감사해요.”한라산의 여름을 온몸으로 느낀 아이들이 체험학교를 떠나며 남긴 말이다. 단순히 자연을 구경하는 데 그치지 않고 숲속 생물을 직접 관찰하고 기록하며 한라산의 생태를 탐구한 경험이 아이들에게 특별한 방학 추억으로 남았다.제주도 세계유산본부는 한라산국립공원관리소가 운영한 ‘어린이 한라산 체험학교’가 초등학생들의 호응 속에 마무리됐다고 21일 밝혔다.체험학교는 지난 7월 29일부터 8월 19일까지 매주 수요일 모두 4차례 어리목과 1100고지 습지 일원에서 진행됐다.올해 프로그램의 주제는 ‘한라산 습지의 물속 생물’이었다. 아이들은 한라산 계곡과 습지를 찾아 왕잠자리류의 유충, 날도류유충, 메추리장구애비 등 수서곤충을 직접 관찰하고, 물속 생태계에서 생물들이 어떻게 먹이그물로 연결되는지 살펴봤다.교실에서는 쉽게 접하기 어려운 생태 현장이 아이들의 학습 공간이 됐다. 아이들은 물속에서 발견한 생물을 하나씩 기록하고, 팀별 과제를 수행하며 서로 의견을 나눴다. 자연을 직접 보고 사진을 찍어 기록하는 과정에서 호기심은 자연스럽게 탐구로 이어졌다.한상곤 한라산국립공원 해설사는 “아이들이 즐거워하는 모습을 본 학부모들로부터 내년에도 다시 참여하고 싶다는 감사 문자가 이어졌다”며 “이번 체험을 통해 한라산의 청정 자연환경과 그 속에서 살아가는 물속 생물들의 긴밀한 생태적 관계를 이해하는 데 도움이 됐기를 바란다”고 말했다.특히 초등학교 교과 과정과 연계해 한라산 계곡과 음용수, 인간의 관계를 살펴보는 시간도 마련됐다. 단순한 체험활동을 넘어 한라산의 물이 사람들의 생활과 어떻게 연결돼 있는지 생각해보는 기회였다.참가 어린이들의 반응도 뜨거웠다. 체험학교에 참여한 한 어린이의 학부모는 “아이가 체험학교 덕분에 많은 것을 배우고 알찬 방학을 보낼 수 있었다”며 “내년에도 기회가 된다면 꼭 다시 참여하고 싶다”고 말했다.또 다른 학부모는 “아이들에게 소중한 경험과 잊지 못할 추억을 만들어줘 진심으로 감사하다”며 “다음에 또 좋은 기회가 주어진다면 기쁜 마음으로 참여할 것”이라고 전했다.체험학교를 수료한 학생들에게는 ‘미래의 생태계 지킴이로서 훌륭한 모범을 보였다’는 내용의 수료증을 수여해 아이들에게 성취감과 자긍심을 안겨줬다.한라산국립공원은 이번 체험학교의 인기에 힘입어 앞으로도 어린이들이 자연을 직접 체험하고 스스로 탐구할 수 있는 생태 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.김형은 세계유산본부장은 “이번 행사는 신비로운 한라산 습지와 계곡에서 아이들이 스스로 탐구하고 기록하는 자기주도형 현장 프로그램”이라며 “세계자연유산인 한라산을 직접 체험하며 자연의 소중함을 깨닫도록 향후 생태 체험 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자