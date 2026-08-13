대전시민이 순수 한글로 세운 해방기념비, 등록문화유산 되다

세줄 요약 대전 시민 성금으로 세운 순한글 기념비 등록

전국 최초 시민 모금 광복기념비 의미 부각

광복 1주년 건립, 보문산 이전 뒤 가치 재조명

이미지 확대 광복 직후 대전 시민 성금으로 대전역 앞에 ‘을유해방기념비’가 세워졌다. 기념비 뒷에 기와로 지어진 대전역은 한국전쟁으로 사라졌다. 시 제공

이미지 확대 광복 직후 대전 시민 성금으로 대전역 앞에 ‘을유해방기념비’가 세워졌다. 시 제공

이미지 확대 대전시 보문산에 있는 ‘대전 을유해방기념비’가 시 등록문화유산으로 등록됐다. 시 제공

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광복 직후 대전 시민 성금으로 세워진 ‘을유해방기념비(乙酉解放記念碑)’가 대전시 등록문화유산이 됐다.시는 보문산에 있는 ‘대전 을유해방기념비’를 시 문화유산으로 등록했다고 13일 밝혔다.기념비는 전국 최초로 시민 성금으로 제작된 데다 비문 전체를 순 한글로 새롭게 새긴 사례라는 점에서 의미가 크다.광복 1주년인 1946년 8월 15일 대전 시민들이 광복 기쁨을 되새기고 독립 의미를 후세에 전하기 위해 십시일반 성금을 모아 세웠다.대전역 광장에 세워졌다가 1971년 현재 자리로 이전됐다.받침대와 덮개돌 등 전통적 비석 형식을 갖춘 기념비는 전면에 한문 대신 한글 큰 글씨로 ‘을유팔월십오일기렴’이라는 비문을 새겨 역사·학술적 가치가 높은 것으로 평가됐다.비신은 가로 73.5㎝, 세로 45㎝, 높이 200㎝다. 비대석은 가로 130㎝, 세로 90㎝, 높이 55㎝ 규모다.시는 기념비의 문화유산 등록을 기념해 광복절인 15일 기념비 앞에서 지역 시민단체 등과 함께 ‘대전 을유해방기념비와 함께한 광복의 기억’ 행사를 개최할 예정이다.시 관계자는 “이번 등록을 계기로 기념비의 역사적 가치를 더욱 널리 알리고 시민과 함께 보존과 활용에 힘쓰겠다”고 말했다.대전 이종익 기자