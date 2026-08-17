사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 내공과 배려 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/18/20260818025002 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-18 00:18 입력 2026-08-17 23:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 내공과 배려 한 지하철 탑승객이 준비한 의자에 앉아 있습니다. 출퇴근 시간에 지옥철이 아니더라도 지하철에서 자리 잡기가 쉽지 않다 보니 내공이 쌓인 듯합니다. 임산부석 등 교통 약자에 대한 배려도 느껴져 훈훈합니다.도준석 전문기자 한 지하철 탑승객이 준비한 의자에 앉아 있습니다. 출퇴근 시간에 지옥철이 아니더라도 지하철에서 자리 잡기가 쉽지 않다 보니 내공이 쌓인 듯합니다. 임산부석 등 교통 약자에 대한 배려도 느껴져 훈훈합니다.도준석 전문기자 2026-08-18 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지