[천태만컷] 내공과 배려

이미지 확대 내공과 배려 한 지하철 탑승객이 준비한 의자에 앉아 있습니다. 출퇴근 시간에 지옥철이 아니더라도 지하철에서 자리 잡기가 쉽지 않다 보니 내공이 쌓인 듯합니다. 임산부석 등 교통 약자에 대한 배려도 느껴져 훈훈합니다.

도준석 전문기자

2026-08-18 25면

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한 지하철 탑승객이 준비한 의자에 앉아 있습니다. 출퇴근 시간에 지옥철이 아니더라도 지하철에서 자리 잡기가 쉽지 않다 보니 내공이 쌓인 듯합니다. 임산부석 등 교통 약자에 대한 배려도 느껴져 훈훈합니다.도준석 전문기자