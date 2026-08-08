여수 오동도 해상서 모터보트 전복…1명 사망·1명 실종

세줄 요약 오동도 인근 해상 모터보트 전복 사고 발생

승선원 5명 중 4명 구조, 선장 사망 확인

실종자 1명 수색 위해 해경 총력 투입

이미지 확대 여수해경이 8일 오동도 인근 해상 모터보트 전복 현장에서 해상추락자 수색 작업을 하고 있다.

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전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 모터보트가 전복돼 1명이 숨지고 1명이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.8일 여수해경에 따르면 이날 오전 9시 54분쯤 여수시 오동도 인근 해상에서 선장 포함 5명이 승선한 1톤급 유선 모터보트가 전복됐다는 신고가 해경에 접수됐다.여수해경은 즉시 경비함정과 구조대 등을 현장에 보내 모터보트 승선원 가운데 4명을 구조했으나 선장 A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.해경은 실종된 나머지 1명을 구조하기 위해 경비함정과 구조대, 인근 파출소 인력 등을 총동원해 사고 해역을 중심으로 수색 작업을 벌이고 있다.해경은 구조 작업을 마치는 대로 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.여수 류지홍 기자