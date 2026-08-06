무더위에 붉어진 서울

이미지 확대 6일 서울 동작구 기상청에서 통보관이 모니터에 표시된 서울을 비롯한 수도권 지역의 최고기온 분포 현황을 가리키고 있다. 2026.8.6 이지훈 기자

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6일 서울 동작구 기상청에서 통보관이 모니터에 표시된 서울을 비롯한 수도권 지역의 최고기온 분포 현황을 가리키고 있다. 이날 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 서울은 이틀째 폭염중대경보가 이어지고 있다.이지훈 기자