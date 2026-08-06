사회 무더위에 붉어진 서울 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/06/20260806500183 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-06 16:03 입력 2026-08-06 16:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6일 서울 동작구 기상청에서 통보관이 모니터에 표시된 서울을 비롯한 수도권 지역의 최고기온 분포 현황을 가리키고 있다. 2026.8.6 이지훈 기자 6일 서울 동작구 기상청에서 통보관이 모니터에 표시된 서울을 비롯한 수도권 지역의 최고기온 분포 현황을 가리키고 있다. 이날 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 서울은 이틀째 폭염중대경보가 이어지고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울의 폭염중대경보는 몇 일째 지속되고 있나? 1일째 2일째