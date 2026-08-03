부산 청년 중개보수비·이사비 지원…18~24일 모집

세줄 요약 청년 중개보수·이사비 최대 40만원 지원

18~24일 부산청년플랫폼서 신청 모집

심사 후 무작위 추첨으로 310명 선정

이미지 확대 부산시청사. 부산시청 제공

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부산시는 ‘2026 부산 청년 중개보수 및 이사비 지원사업’ 대상자를 18일부터 24일까지 모집한다고 3일 밝혔다.이 사업은 청년에게 이사할 때 소요된 부동산 중개보수와 이사비 실비를 최대 40만원 한도에서 지원하는 사업이다.지원 대상은 2025년 8월 1일부터 2026년 7월 31일까지 부산시로 전입하거나, 부산시 내에서 이사 후 전입신고를 완료한 18~39세 일하는 청년이다.기준중위소득 120% 이하, 임대차 거래금액 1억5000만원 이하 주택 등의 조건을 충족해야 한다. 청년 부부의 경우 부부 소득을 합산한 후 가구원 수에 따른 소득 기준을 적용한다.신청은 부산청년플랫폼(www.busan.go.kr/young)에서 온라인으로 하면 된다.시는 자격심사 후 무작위 추첨을 통해 310명을 선정할 방침이다.부산 신정훈 기자