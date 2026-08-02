석주 이상룡 선생, ‘대한민국장’ 격상 청원…2678명 뜻 모았다

세줄 요약 대한민국장 추서 재심사 청원 제출

기존 독립장, 제한된 자료 근거 지적

동의 서명 2678명 함께 제출

이미지 확대 초대 국무령을 맡았던 석주 이상룡. 안동시 제공

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경북호국보훈재단은 석주 이상룡(1858~1932) 선생의 공적을 재심사해 건국훈장 최고 등급인 대한민국장에 추서해 달라는 청원을 국가보훈부에 냈다고 2일 밝혔다.재단은 기존 1962년에 추서된 건국훈장 독립장은 당시 제한된 연구 자료를 바탕으로 이뤄진 것이라며, 독립운동을 펼쳐온 이상룡 선생의 생애 전반을 고려한 재심사를 요청했다.또 이에 동의하는 2678명의 서명부도 함께 냈다.행정안전부 홈페이지 안내에 따르면 건국훈장은 건국 또는 국기를 공고히 한 유공자에게 내려진다. 최고 등급인 대한민국장부터 모두 5등급으로 나뉜다.이상룡 선생은 1858년 안동에서 태어나 의병운동과 애국계몽운동에 참여했다. 1911년에는 전 재산을 처분하고 서간도로 망명해 독립운동 기지 건설에 앞장섰다.그는 대한민국 임시정부 초대 국무령을 지내기도 했다.재단 관계자는 “공론화 포럼을 통해 이상룡 선생의 공적을 다시 살피고 독립유공자 공적 평가와 상훈제도의 발전을 모색하는 계기를 만들겠다”고 말했다.안동 김상화 기자