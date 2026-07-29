“결혼 허락받으러”…예비장인 뵙고 산 복권 ‘20억’ 당첨됐다

세줄 요약
- 예비 신랑, 부모님 인사 뒤 복권 구매
- 스피또2000 1등 20억원 당첨 확인
- 당첨금, 결혼 준비 자금으로 활용 예정
결혼을 앞둔 예비 신랑이 여자친구 부모님께 인사를 드린 날 우연히 산 즉석복권으로 20억원에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.
최근 복권수탁사업자 동행복권은 스피또2000 제68회차 1등 당첨자 A씨의 인터뷰를 공개했다. 당첨 복권은 대구 중구의 한 복권 판매점에서 판매됐다.
평소 가끔 로또와 스피또를 구매한다는 A씨는 “결혼을 앞두고 여자친구 부모님께 인사를 드린 날이었다”며 “식사를 마치고 부모님과 헤어진 뒤 여자친구와 데이트하던 중 우연히 복권 판매점이 눈에 들어왔다”고 설명했다.
A씨는 당시 갖고 있던 현금 1만 5000원으로 로또와 스피또2000을 구매한 뒤, 스피또를 판매점에서 바로 스크래치를 긁어 당첨 여부를 확인했다.
결과는 놀랍게도 20억원 당첨이었다. 뜻밖의 당첨에 두 사람은 한동안 말을 잇지 못했다고 한다.
A씨는 “저와 여자친구 모두 순간 너무 놀라 아무 말도 하지 못한 채 조용히 판매점을 빠져나왔다”며 “한참을 걷다가 인적이 드문 곳에서 당첨이 맞는지 다시 확인했지만 여전히 믿기지 않았다”고 전했다.
이어 “집으로 돌아온 뒤 다시 한번 확인하고 나서야 비로소 진짜 당첨이라는 사실이 실감 났다”고 덧붙였다.
A씨는 “이후 양가 부모님께 당첨 소식을 전했고 결혼을 앞두고 큰 행운이 찾아왔다며 모두 함께 기뻐해 주셨다”고 전했다. A씨는 당첨금을 결혼 준비 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
스피또2000은 행운그림 2개가 모두 일치하면 당첨금을 받는 즉석식 인쇄복권이다. 1등 당첨금은 20억원이다.
하승연 기자
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