“진학 계획 수립 돕는다”…종로구, 다음달 수시 전략 설명회

다음달 1일 EBS 대표 강사…24일부터 선착순 신청

이미지 확대 종로구 수시전략 설명회 종로구 수시전략 설명회 포스터

종로구 제공

세줄 요약 종로구, 2027학년도 수시전략 설명회 개최

경신고서 윤윤윤 강사 초청, 전형 분석 안내

고3·학부모 100명 선착순 모집, 자료집 제공

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2027학년도 대학입시 수시모집 지원을 앞두고 고민하는 수험생을 위한 수시전략 설명회가 서울 종로구에서 열린다.종로구는 다음달 1일 오후 2시 경신고등학교에서 ‘2027학년도 수시전략 설명회’를 진행한다고 22일 밝혔다.EBS 입시설명회 대표 강사로 활동 중인 윤윤구 강사가 수시모집 주요 변화, 대학별 수시전형 분석, 지원전략 등을 안내한다. 질의응답 시간에서는 평소 궁금했던 전형 선택이나 학교생활기록부 활용, 대학수학능력시험 최저학력 기준, 대학별 지원 전략 등을 묻고 답을 들을 수 있다.고3이나 학부모 100명을 선착순으로 모집한다. 오는 24일 오전 9시부터 네이버폼이나 포스터의 QR코드로 접속해서 신청하면 된다. 참석자 전원에게는 ‘2027학년도 수시전략 참고자료집’을 한부씩 준다.유찬종 구청장은 “수시모집은 대학별 전형을 면밀히 살피고 학생 개인의 강점을 진단해 전략을 세우는 과정이 중요하다”며 “수험생과 학부모가 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 안정적인 진학 계획을 수립할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자