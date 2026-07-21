화순군 ‘대드민턴 축제’ 성황…전국 2천여 명 셔틀콕 열전

화순체육회장배·화순적벽배 배드민턴축제 성료

이미지 확대 화순군은 지난 18일부터 19일까지 이틀간 하니움실내체육관과 이용대체육관에서 열린 ‘화순군체육회장배 및 화순적벽배 배드민턴 축제’가 전국 각지에서 참가한 2,000여 명의 배드민턴 동호인들의 뜨거운 열기 속에 성황리에 막을 내렸다. 화순군 제공

세줄 요약 전국 2천여 명 참가한 배드민턴 축제 성황

혼합복식·남녀복식 등 열전과 화합의 장

지역경제·스포츠관광 활성화 효과 평가

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전남 화순군이 전국 생활체육 동호인들이 한자리에 모이는 대규모 배드민턴 축제를 성공적으로 치러내며 생활체육 중심도시로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.화순군은 지난 18일부터 19일까지 이틀간 하니움실내체육관과 이용대체육관에서 열린 ‘화순군체육회장배 및 화순적벽배 배드민턴 축제’가 전국 각지에서 참가한 2,000여 명의 동호인들의 열띤 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.화순군체육회가 주최하고 화순군배드민턴협회가 주관한 이번 대회에는 전국에서 모인 배드민턴 동호인들이 혼합복식과 남·여 복식 등 다양한 종목에 출전해 그동안 갈고닦은 기량을 겨뤘다. 경기장마다 폭염도 잊게 하는 치열한 승부가 펼쳐졌지만, 참가 선수들은 승패를 넘어 서로를 격려하며 생활체육이 지닌 화합과 우정의 가치를 함께 나눴다.이번 대회는 전국 규모의 생활체육 행사답게 지역 체육 활성화는 물론 숙박·음식업 등 지역경제에도 활력을 불어넣으며 스포츠 관광 효과를 거둔 것으로 평가된다.현장을 찾은 임지락 화순군수는 대회 운영진과 참가 선수들을 격려하며 생활체육 지원 확대 의지를 밝혔다.임 군수는 “무더운 날씨에도 안전한 대회 운영을 위해 애써주신 관계자들과 최선을 다해 경기에 임한 전국의 배드민턴 동호인 여러분께 감사드린다”며 “생활체육은 군민 삶의 질을 높이는 가장 가까운 복지인 만큼 현장의 목소리를 군정에 적극 반영해 지속적이고 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.화순군은 앞으로도 전국 단위 생활체육대회와 스포츠 이벤트를 지속적으로 유치해 생활체육 저변 확대는 물론 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 관광객 유치에도 힘을 쏟을 계획이다.화순 서미애 기자