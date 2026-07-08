노동부, 14일 AI시대 ‘초과이윤 분배’ 논의한다

강성진 한국경제학회장이 좌장 맡아

14일 오후 2시 유튜브 생중계 예정

이미지 확대 지난 5월 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영환 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 AI 시대 초과이윤 분배 논의 토론회 개최

삼성전자 성과급 갈등 뒤 사회적 해법 모색

노동계·전문가 참여, 유튜브 생중계 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고용노동부가 삼성전자 노사의 성과급 갈등 이후 논란이 된 기업의 초과이윤 분배 문제를 논의하기 위한 토론회를 연다.노동부는 오는 14일 오후 2시 서울 용산구 피스앤파크에서 ‘AI 기술혁신에 발맞춘 새로운 사회혁신의 길’ 토론회를 연다고 8일 밝혔다. 토론회는 유튜브로 생중계된다.김영훈 노동부 장관의 인사말로 토론회를 시작하며 강성진 한국경제학회장(고려대 경제학과 교수)이 진행에 나선다. 발제는 차지호 더불어민주당 의원, 정흥준 서울과기대 교수, 윤동열 건국대 교수가 맡는다.노동계에서는 한국노총과 민주노총 관계자가 참석할 예정이며 이외 노사 관련 전문가들이 토론에 나선다.이번 토론회는 앞서 삼성전자 노사가 반도체 업계 초호황에 따른 성과급 배분을 두고 첨예하게 대립한 끝에 합의에 이르면서 남은 사회적인 숙제를 해결하기 위해 마련됐다. 김 장관은 지난 5월 대기업의 대규모 이익을 하청기업 노동자와 나눠야 한다는 주장이 나오자 ‘한국형 사회연대임금정책 가능성 모색에 관한 토론회’를 열겠다고 밝혔다.당시 김 장관은 개최 시기를 6월 초로 예고했지만 더 다양한 의견을 수렴할 필요가 있다며 시기를 늦췄다.김우진 기자