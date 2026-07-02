국민대, 美 전기차 세계대회서 종합 8위 쾌거

세줄 요약 국민대 KORA, 미국 전기차 대회 종합 8위

엔듀어런스 3위·디자인 12위로 고른 성적

출전 두 번째 만에 세계 무대 경쟁력 입증

이미지 확대 국민대학교 자작자동차 동아리 KOOKMIN RACING(KORA). 국민대 제공

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국민대학교 자동차모빌리티대학 자작자동차 동아리 ‘KOOKMIN RACING(이하 KORA)’이 미국에서 열린 세계적인 자작자동차 대회에서 종합 8위에 올랐다고 2일 밝혔다.KORA는 지난 6월 16일부터 5일간 미국 미시간 인터내셔널 스피드웨이에서 개최된 ‘2026 Formula SAE Electric’에 참가했다. 미국자동차공학회(SAE)가 주최하는 이 대회의 전기차 부문에는 전 세계 100여개 대학이 찾아 실력을 겨뤘다.대회에 출전한 KORA의 전기 포뮬러 차량 ‘F-26’은 높은 안정성과 완성도로 주목받았다. 특히 차량의 내구성을 평가하는 ‘엔듀어런스(Endurance) 부문’에서 전체 3위를 기록하며 가파른 랩타임과 주행 성능을 증명했다. 설계 역량을 평가하는 디자인 부문에서도 최종 12위에 오르는 등 전 분야에서 고른 성적을 거뒀다. KORA가 이 대회에 출전한 지 단 두 번째 만에 이뤄낸 쾌거다.이번 성과는 국민대의 모빌리티 분야 특성화 노력이 거둔 결실로 평가받는다. 학생들이 전기차 설계부터 제작, 주행 검증까지 전 과정을 직접 수행하며 세계 무대에서 실무 역량을 입증했기 때문이다.KORA 프로젝트 매니저 조현성(자동차공학 21) 학생은 “세계 무대에 국민대 자동차공학의 우수성을 알릴 수 있어 뜻깊었다”며 소감을 전했다.신성환 국민대 자동차모빌리티대학장은 “출전 2년 만에 톱10에 진입한 학생들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 미래자동차 분야의 핵심 인재 양성을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.박영주 기자