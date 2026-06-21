“5·18은 간첩 폭동” 인스타그램에 왜곡 글 올린 30대…검찰 송치

세줄 요약 인스타그램에 5·18 왜곡 글 게시

30대 남성, 특별법 위반 혐의 송치

경찰, 허위사실 유포 중대 범죄 지적

이미지 확대 A씨가 지난 5월 19일 자신의 인스타그램에 올린 게시글. 대구경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘5·18 민주화운동이 간첩의 폭동’이라는 사회관계망서비스(SNS) 게시물을 유포한 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.대구 달서경찰서는 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 A(30대)씨를 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난달 19일 인스타그램에 ‘5·18은 간첩이 광주시민 일부를 선동해서 일으킨 폭동이다, 그렇지 않으면 5·18 명단을 공개하라’, ‘미안한데 저 일베 아닌데 5·18은 명백한 북괴 간첩들이 일으킨 폭동이 맞습니다ㅋㅋㅋ’ 등의 글을 올린 혐의를 받고 있다.현행법상 5·18 민주화운동에 대한 허위사실을 유포해 민주화운동을 부인·비방·왜곡·날조할 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형에 처해진다.A씨는 경찰 조사에서 명확한 근거는 없지만 5·18에 대한 평소 생각을 올렸다고 진술한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “5·18 민주화운동에 대해 수십 년에 걸쳐 법적 평가와 폭넓은 사회적 합의가 이뤄져 특별법이 제정됐음에도 불특정 다수에게 단정적이고 자극적인 문장으로 허위 사실을 전파한 것으로 드러났다”며 “역사적 사실을 부인하고 희생자들과 유가족들에게 씻을 수 없는 상처를 주는 중대한 범죄행위에 대해 엄중히 수사에 임할 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자