안전공업 추가 합동 감식…발화 추정지점 중점 확인

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4일 감식 후 잔해물 제거 작업 거쳐 재투입

이미지 확대 안전공업 화재 현장. 서울신문 DB

세줄 요약 추가 합동 감식 진행, 발화 지점 집중 확인

국과수·소방 등 20여 명 참여, 유족은 불참

기계적·전기적 화재 원인 규명 계획

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지난 3월 74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 원인 규명을 위한 관계 기관 추가 합동 감식이 8일 진행됐다. 합동 감식은 발화 추정 지점에 대해 집중 수색이 이뤄질 예정이다.대전경찰청은 8일 오전 9시부터 국립과학수사연구원·소방·안전보건공단 등 관계 기관 20여 명이 참여한 가운데 합동 감식에 나섰다. 이날 감식에 유족은 참관하지 않는 것으로 전해졌다.감식단은 발화 지점으로 추정되는 공장 동관 1층 가공라인 천장 부근을 중점적으로 확인할 예정이다. 당국은 지난 4일 화재 건물 철거 후 첫 감식에서 가공라인 바닥에 흩어진 잔해물 등을 조사했으나 천장에 철근 등 잔해물로 진입하지 못해 추가 제거 작업을 진행했다. 앞서 경찰은 가공라인 천장 부근에서 불꽃이 튀는 것을 봤다는 안전공업 관계자 진술을 확보한 바 있다.경찰 관계자는 “발화 지점 부근을 중심으로 가공라인 전체를 살피고 유의미한 잔해물 등도 수거해 기계적 요인에 의한 화재인지, 전기적 요인에 의한 화재인지 조사할 계획”이라고 밝혔다.지난 3월 20일 오후 1시 17분쯤 자동차 부품회사인 안전공업에서 불이 나 업체 직원 14명이 숨지고, 60명이 중경상을 입었다.대전 박승기 기자