2018년 안전 수준 ‘최하’… 한화에어로 측은 “점검했다”

구글에서 서울신문 먼저 보기
두 차례 사고 후 대책 실효성 의문
대전사업장은 국방과학연구소(ADD)의 추진체 생산시설을 한화가 1987년 인수한 곳이다. 115만 2719㎡ 규모 부지에 84개 동의 건물이 들어서 있는 국가중요시설이다. 미사일, 로켓 추진기관과 전술 지대지 무기체계를 개발·생산한다. 로켓 연료를 여러 재료와 섞어 만든(혼화) 뒤 미사일이나 로켓 안에 넣는 작업(충전)도 수행하는 것으로 알려져 있다. 장거리 지대공유도무기(L-SAM)와 천무 다연장로켓 등에 사용되는 추진체 생산 및 연료 혼화·충전 공정도 이곳에서 이뤄지는 것으로 전해졌다. 직원은 580여명이다.
대전사업장에서는 이미 두 차례 비슷한 폭발사고가 있었다. 2018년 5월 로켓 추진용기에 고체연료를 충전하던 중 폭발 사고가 나면서 5명이 숨지고 4명이 부상을 입었다. 2019년 2월에는 로켓 추진체에서 연료를 제거하는 ‘이형공실’(연료 덩어리를 틀에서 빼내는 작업)에서 폭발 사고가 발생해 3명이 사망했다.
두 차례 사고 당시 안전점검이 제대로 이뤄지지 않았다는 비판이 제기됐다. 2018년 사고 직후 노동청 특별 근로감독 결과 법 위반 사항 486건이 적발되는 등 대전사업장의 안전 수준은 최하 등급으로 평가됐다.
이와 관련해 회사 측은 “안전점검을 거쳐 사고 공정에 대해서는 자동화와 격리화 조치 등을 진행했다”고 해명했다. 회사는 ‘지속가능경영보고서 2025’에서 대전사업장을 시작으로 위험성평가 고도화 및 고위험요인(SIF) 안전관리 기법을 적용해 위험성 평가를 정밀하게 분석했다고 밝혔다. 직원 A씨는 “사고가 난 건물은 원래 폭발물을 취급하는 곳”이라며 “만일의 사고에 대비해 건물 간 거리를 충분히 띄워 설계됐다”고 말했다. 하지만 7년 만에 또 대형 참사가 발생하면서 안전 대책의 실효성에 의문이 제기되는 분위기다.
서울 김지예·대전 유승혁 기자
세줄 요약
- 대전사업장, 폭발물 취급 핵심 시설로 인명피해 위험
- 2018·2019년 연속 폭발사고, 사망자 8명 발생
- 2018년 특별근로감독서 법 위반 486건 적발
2026-06-02 2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
한화에어로스페이스 대전사업장에서는 최근 7년간 몇 번의 폭발사고가 발생했는가?