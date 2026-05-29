길 알려주는 여고생 따라걸으며 수차례 ‘성추행’…20대 남성 구속

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세줄 요약 여고생에 길 묻는 척 접근한 20대 남성 구속

20분간 따라가며 신체 접촉, 거부에도 강제 시도

피해자 신고 뒤 검거, 일부 범행 CCTV 포착

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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여고생에게 길을 묻는 척 다가가 성추행한 20대 남성이 구속됐다.29일 충남 천안서북경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률(강제추행) 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난 24일 오후 8시쯤 천안시 서북구 두정동에서 여고생 B양에게 길을 물은 뒤, 길을 알려주는 B양을 20분간 따라 걸으며 신체를 여러 차례 접촉한 혐의를 받는다.B양이 거부 의사를 표현했는데도 손을 잡고 강제로 끌고 가려는 시도도 한 것으로 조사됐다.A씨의 손을 뿌리치고 도망친 B양은 부모와 함께 경찰에 신고했고, 경찰은 지난 26일 오후 주거지에서 A씨를 검거했다.A씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 그의 범행은 일부 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 찍힌 것으로 알려졌다.윤예림 기자