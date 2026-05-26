사회 [포토] 비료 뿌리는 바쁜 농부의 일손 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/26/20260526800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-26 16:02 입력 2026-05-26 16:02 1/ 5 이미지 확대 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 2026.5.26 연합뉴스 이미지 확대 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 2026.5.26 연합뉴스 이미지 확대 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 2026.5.26 연합뉴스 이미지 확대 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 2026.5.26 연합뉴스 이미지 확대 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 2026.5.26 연합뉴스 26일 강원 강릉시 경포동의 한 논에서 농부가 비 소식에 비료를 뿌리는 손길이 바쁘다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 농부가 비 소식에 반응한 행동은 무엇인가? 비료 살포 수확 작업