울산서 80대 노모 살해 혐의 50대 검거… 경찰, 구속영장 신청

세줄 요약 울산 주택서 80대 노모 살해 혐의 검거

CCTV 분석 뒤 인근 자택서 긴급 체포

경찰, 구속영장 신청 및 동기 수사

이미지 확대 울산 동부경찰서는 존속살해 혐의로 50대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.

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울산의 한 주택에서 80대 노모를 살해하고 도주한 혐의로 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.울산 동부경찰서는 존속살해 혐의로 50대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 18일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 16일 오전 1시 30분쯤 동구 한 주택에서 어머니 B(80대)씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.숨진 B씨는 같은 날 오전 7시 30분쯤 야간 근무를 마치고 귀가한 친손자(A씨 아들) 신고로 발견됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 범행 시간대 자택 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 A씨 출입 사실을 확인하고, 당일 오전 9시 26분쯤 인근에 있는 A씨 자택에서 그를 긴급 체포했다. 체포 당시 그는 술에 취한 상태였던 것으로 전해졌다.조사 결과 A씨는 어머니 B씨와 따로 살아왔고, 평소 왕래가 잦지는 않았던 것으로 파악됐다. 그는 경찰 조사에서 범행 사실을 자백한 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 사인 규명을 위해 이날 B씨에 대한 부검을 했다. 경찰 관계자는 “구속 후 구체적 범행 동기와 살해 방법 등을 집중적으로 조사할 것”이라고 밝혔다.울산 박정훈 기자