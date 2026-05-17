사회 [포토] ‘다소곳이’ 전통 성년례 재현 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/17/20260517800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-17 17:02 입력 2026-05-17 17:02 1/ 10 이미지 확대 성년생각17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 성년생각17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘이제 저도 성년입니다’17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 2007년생 성년 선언17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 2007년생 성년 선언17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 2007년생 성년 선언17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘이제 저도 성년입니다’17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 2007년생 성년 선언17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘각종 의식때 입는 옷들의 향연’17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 통과의례복식을 입은 참가자들이 패션쇼를 하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘각종 의식때 입는 옷들의 향연’17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 통과의례복식을 입은 참가자들이 패션쇼를 하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 성년의 날 기념행사에 참가한 연도는? 2006년생 2007년생