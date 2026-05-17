[포토] ‘다소곳이’ 전통 성년례 재현

1 / 10 이미지 확대 성년생각 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 성년생각 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘이제 저도 성년입니다’ 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 2007년생 성년 선언 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 2007년생 성년 선언 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 2007년생 성년 선언 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘이제 저도 성년입니다’ 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 2007년생 성년 선언 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘각종 의식때 입는 옷들의 향연’ 17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 통과의례복식을 입은 참가자들이 패션쇼를 하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘각종 의식때 입는 옷들의 향연’17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 통과의례복식을 입은 참가자들이 패션쇼를 하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

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17일 서울 덕수궁 돌담길에서 열린 ‘2026 성년의 날 기념행사’에서 2007년생 참가자들이 전통 성년례 재현 행사에 참여하고 있다.온라인뉴스부