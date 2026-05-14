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베트남 학생들의 생기 넘치는 공연

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-14 15:01
입력 2026-05-14 15:01
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14일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 외국인 교환 학생과 본교 학생이 함께하는 글로벌 문화 축제에 참가한 베트남 학생들이 전통춤 공연을 하고 있다. 2026.5.14 도준석 전문기자
14일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 외국인 교환 학생과 본교 학생이 함께하는 글로벌 문화 축제에 참가한 베트남 학생들이 전통춤 공연을 하고 있다. 2026.5.14 도준석 전문기자


14일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 외국인 교환 학생과 본교 학생이 함께하는 글로벌 문화 축제에 참가한 베트남 학생들이 전통춤 공연을 하고 있다.

도준석 전문기자
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