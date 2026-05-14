사회 베트남 학생들의 생기 넘치는 공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/14/20260514500149 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-14 15:01 입력 2026-05-14 15:01 이미지 확대 14일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 외국인 교환 학생과 본교 학생이 함께하는 글로벌 문화 축제에 참가한 베트남 학생들이 전통춤 공연을 하고 있다. 2026.5.14 도준석 전문기자 14일 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 열린 외국인 교환 학생과 본교 학생이 함께하는 글로벌 문화 축제에 참가한 베트남 학생들이 전통춤 공연을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 글로벌 문화 축제가 열린 장소는 어디인가? 고려대학교 민주광장 서울대학교 중앙도서관