이미지 확대 헌혈로 생명 살리는 ‘영웅견’ 서울 광진구 건국대 서울캠퍼스에서 13일 열린 건국대 동물병원 KU아임도그너 헌혈센터(한현정 센터장) 개소 5년 기념 ‘헌혈 영웅, 고마워요’ 행사에서 참가자들과 헌혈견들이 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 반려견 헌혈 문화 확산과 생명 나눔의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

홍윤기 기자

2026-05-14 10면

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서울 광진구 건국대 서울캠퍼스에서 13일 열린 건국대 동물병원 KU 아임도그너 헌혈센터(센터장 한현정) 개소 5년 기념 ‘헌혈 영웅, 고마워요’ 행사에서 참가자들과 헌혈견들이 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 반려견 헌혈 문화 확산과 생명 나눔의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.홍윤기 기자