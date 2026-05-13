사회 취업자 소폭 상승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/13/20260513500150 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-13 15:15 입력 2026-05-13 15:15 이미지 확대 취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자 취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 달 취업자 증가폭은 어떤 특징을 보였는가? 16개월 만에 최소폭 16개월 만에 최대폭