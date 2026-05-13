이미지 확대 취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자

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취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다.도준석 전문기자