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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-13 15:15
입력 2026-05-13 15:15
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취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자
취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자


취업자가 16개월 만에 최소폭으로 증가하며 청년 고용률은 금융위기 이후 최장 하락을 기록한 가운데 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자가 상담을 받기 위해 이동하고 있다.

도준석 전문기자
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