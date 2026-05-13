이미지 확대 서울시선관위 관계자들이 13일 오전 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치 된 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자

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서울시선관위 관계자들이 13일 오전 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치 된 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다.도준석 전문기자