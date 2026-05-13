사회 투표 꼭! 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/13/20260513500148 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-13 15:14 입력 2026-05-13 15:14 이미지 확대 서울시선관위 관계자들이 13일 오전 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치 된 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다. 2026.5.13 도준석 전문기자 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력” 서울시의회 바로가기 서울시선관위 관계자들이 13일 오전 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치 된 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 다루는 주요 선거는 무엇인가요? 전국동시지방선거 대통령선거