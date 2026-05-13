마을어업 고소득 수산물 오분자기·홍해삼… 수정란 보급 나선다

홍해삼 5월·오분자기 7월 공급 예정

이미지 확대 제주도 해양수산연구원은 도내 수산종자 생산어가를 대상으로 오분자기와 홍해삼 수정란 보급 사업을 추진한다. 사진은 홍해삼. 제주도 제공

이미지 확대 오는 7월 공급될 오분자기. 제주도 제공

세줄 요약 오분자기·홍해삼 수정란 보급 사업 추진

종자 확보 어려운 영세 어가 지원 강화

고수온 강한 오분자기, 미래 자원 주목

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제주 바다를 대표하던 오분자기와 홍해삼이 다시 살아난다.종자 확보에 어려움을 겪던 영세 어가를 돕고 줄어드는 수산자원을 회복하기 위해 제주도가 수정란 공급에 나섰다. 특히 고수온에도 강한 오분자기는 기후변화 시대 제주 연안의 미래 자원으로 주목받고 있다.제주도 해양수산연구원은 도내 수산종자 생산어가를 대상으로 오분자기와 홍해삼 수정란 보급 사업을 추진한다고 13일 밝혔다. 홍해삼 수정란은 이달 중, 오분자기 수정란은 오는 7월 공급된다. 연구원은 지난 3월 제주도 홈페이지를 통해 신청 접수를 마쳤다.오분자기와 홍해삼은 제주 마을어업의 대표적인 고소득 품목이다. 오분자기는 과거 제주 토속음식인 ‘오분자기뚝배기’ 재료로 널리 쓰이며 지역을 대표하는 수산물로 자리 잡았지만, 생산량은 1995년 159t에서 최근 3~4t 수준까지 급감했다. 홍해삼 역시 최근 생산량 감소세가 이어지며 자원 관리 필요성이 커지고 있다.연구원은 2012년부터 도내 마을어장 한 곳에 오분자기를 집중 방류하며 자원조성 효과를 연구해 왔다. 그 결과 2014년 178㎏에 불과했던 생산량은 지난해 1400㎏ 이상 생산된 것으로 추정된다.특히 오분자기는 여름철 32도 안팎의 고수온에서도 생존력이 높은 것으로 나타났다. 먹이 역시 해조류보다 암반에 붙어 자라는 규조류를 선호해 기후변화로 해조류가 줄어드는 제주 연안 환경에서도 적응력이 높은 품종으로 평가된다.연구원은 수정란 공급과 함께 현장 방문을 통한 사육관리 기술지원도 병행한다. 종자 생산 과정의 폐사율을 낮추고 생산 안정성을 높이기 위해서다.어류 수정란 보급 사업도 확대된다. 연구원은 지난달 터봇(대문짝 넙치) 수정란 138만개체를 도내 어가에 공급했으며, 이달에는 돌돔과 말쥐치, 오는 6~8월에는 광어 수정란을 순차적으로 보급할 계획이다.강봉조 도 해양수산연구원장은 “오분자기는 기후변화 시대 제주 마을어장의 새로운 대안 자원으로 가능성이 높다”며 “우량 수정란 공급과 현장 중심 기술지원을 통해 지속가능한 제주 수산업 기반을 강화하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자