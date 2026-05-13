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꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막

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수정 2026-05-13 00:40
입력 2026-05-13 00:40
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꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막
꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막 제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다.
뉴스1


제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 오는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다.

뉴스1
2026-05-13 10면
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