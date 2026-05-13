사회 꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/13/20260513010011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-13 00:40 입력 2026-05-13 00:40 이미지 확대 꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막 제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다.뉴스1 제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 오는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다. 뉴스1 2026-05-13 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지