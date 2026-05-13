이미지 확대 꽃향기 가득한 터널 걸어요… 15일 중랑 서울장미축제 개막 제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다.

뉴스1

2026-05-13 10면

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제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 시민들이 장미터널에서 꽃구경을 하고 있다. 축제는 오는 15일부터 23일까지 중랑장미공원 일대에서 열린다.뉴스1